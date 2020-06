Mali: decine di migliaia di manifestanti in piazza a Bamako per chiedere le dimissioni Keita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basandosi sulle numerose sfide politiche e di sicurezza del Mali, secondo il Sipri questa coalizione e la manifestazione del 5 giugno sembrano essere uno sbocco per lo scontento accumulato: l'incapacità della presidenza di Keita di migliorare le condizioni di vita della popolazione, la corruzione – denunciata anche da attori internazionali – e l'arresto, il 9 maggio, di Clemente Dembelé, l’attivista per i diritti umani e presidente della Piattaforma di lotta contro la corruzione (poi liberato il 22 maggio). “L'impressionante mobilitazione illustra come una delle sue figure principali, l'imam Mahmoud Dicko, sia riuscita a posizionarsi come un canale per le lamentele del popolo e, possibilmente, anche come alternativa politica credibile o ‘kingmaker’. Per anni i principali movimenti religiosi islamici hanno progressivamente investito nell'arena pubblica e politica, cercando di interferire nel gioco istituzionale approfittando della mancata legittimità dello stato in un paese in cui oltre il 90 per cento della popolazione è musulmana”, affermano gli esperti nel rapporto. In questo senso, il colpo di Stato del 2012 ha rappresentato un'ulteriore opportunità per i leader religiosi di denunciare la corruzione della classe politica “secolare” che ha governato il paese fin dall'indipendenza. “All'interno dell'arena politica, l'influenza della religione continua a crescere e dal colpo di stato, la confusione politica e la delusione nei confronti del governo centrale hanno offerto spazi ai leader religiosi per ricoprire ruoli apertamente politici”, prosegue il Sipri nella sua analisi. (segue) (Res)