Ue: Rampelli (Fd’I), ipotesi modifica Recovery fund non sia viatico per utilizzo Mes

- Lo avevamo detto all'indomani della notizia sul Recovery fund: la sguaiatezza con cui è stata accolta dal governo Conte avrebbe potuto indebolire il negoziato in Europa. Così in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia. “Dal Consiglio Ue di stamane, appunto, emerge che le negoziazioni saranno tutt'altro che semplici, con i paesi frugali che dettano le condizioni”, ha detto, sottolineando che “se venissero confermati gli 82 miliardi da distribuire in sette anni, parliamo comunque di cifre e tempi ben lontani dalle aspettative dello stesso premier”. Conte, ha aggiunto, vuole “chiudere l’accordo entro luglio, ma non vorremmo che l'ipotesi di una modifica al ribasso o di una retromarcia sul Recovery fund fosse il viatico per l'utilizzo del Mes”. (Com)