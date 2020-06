Corruzione: De Rosa (M5S) su vicenda Trezzi, politica ha ignorato nostre denunce, magistratura no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La notizia purtroppo non ci sorprende”. Così il consigliere regionale Massimo De Rosa commenta l’arresto per corruzione dell’ex sindaca di Cinisello Balsamo Siria Trezzi, di suo marito e di un imprenditore di Cinisello Balsamo ricordando che “durante l’interno mandato della sindaca il Movimento Cinque Stelle si è sempre espresso in maniera contraria al Piano di Governo del Territorio sostenuto dalla sindaca". "Un Pgt - prosegue l'esponente pentastellato - del quale gli allora consiglieri comunali Giancarlo Dalla Costa e Alessandra Riccardi avevano più volte contestato le incongruenze, arrivando a presentare esposti anche in procura". "Io stesso avevo presentato un’interrogazione parlamentare al riguardo” ricorda De Rosa, il quale aggiunge: “La politica ha voluto ignorarci, la magistratura no e oggi ne vediamo i risultati. Ancora una volta ribadiamo il nostro no nei confronti del cemento, della speculazione edilizia e del consumo di suolo. Bisogna realizzare le opere che veramente servono alle comunità. Non quelle che servono solo a ingrassare il partito del cemento e, come vediamo, a far lavorare la magistratura” conclude De Rosa. (Com)