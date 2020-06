Onu: la controffensiva degli Stati Uniti sulla Cina, blindato il Consiglio di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno incassato nelle ultime ore un importante successo diplomatico con le cinque nomine al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il biennio 2021-2022. È il risultato di una vera e propria “controffensiva” nei confronti della Cina all’interno del Palazzo di Vetro, voluta dal presidente Donald Trump dopo anni in cui, a fronte dell’immobilismo di un’amministrazione Usa allergica al multilateralismo e ai consessi internazionali, la Repubblica popolare è stata protagonista di una formidabile scalata ai vertici dell’universo onusiano. Attualmente, quattro delle 15 agenzie delle Nazioni Unite sono guidate da cittadini cinesi: Pechino ha ottenuto la nomina di Qu Dongyu quale direttore generale dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), di Houlin Zhao come segretario generale dell’Unione internazionale per le telecomunicazioni (Itu), di Li Yong come direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (Unido) e di Fang Liu quale segretario generale dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (Icao). La Cina si è imposta anche come secondo maggiore finanziatore mondiale delle Nazioni Unite, con un contributo pari al 12 per cento del budget complessivo dell’organizzazione. (segue) (Res)