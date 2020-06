Onu: la controffensiva degli Stati Uniti sulla Cina, blindato il Consiglio di sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vera controffensiva è tuttavia scattata sulla nomina dei cinque nuovi membri non permanenti del Consiglio di sicurezza eletti in settimana. Ieri è stato sciolto l’ultimo nodo, con il Kenya che ha sconfitto al ballottaggio l'altro candidato africano, Gibuti, con 129 voti su 191. La Cina ha importanti interessi economici in Kenya (fra cui una linea ferroviaria da 1,5 miliardi di dollari che collegherà la capitale Nairobi alla città di Naivasha, nella Rift Valley), ma avrebbe preferito di gran lunga l’elezione di Gibuti, paese chiave per gli interessi cinesi nell’Africa orientale e nel quale si trova la prima base militare all’estero mai realizzata dalla Repubblica popolare. Gli Stati Uniti possono invece essere soddisfatti per l’approdo al Palazzo di Vetro di Nairobi, il cui governo è tradizionalmente legato al Regno Unito, che in fatto di politica internazionale (in particolare dopo l’uscita dall’Unione europea) persegue una linea molto vicina a quella degli Stati Uniti e fortemente anti-cinese: nel febbraio scorso, in occasione di una visita ufficiale del presidente Uhuru Kenyatta alla Casa Bianca, Usa e Kenya hanno inoltre concordato di avviare colloqui formali per un patto commerciale bilaterale volto a contrastare l'espansione degli investimenti cinesi nel continente, anche se l’accordo potrebbe subire dei ritardi a causa della pandemia di coronavirus. (segue) (Res)