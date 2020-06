Onu: la controffensiva degli Stati Uniti sulla Cina, blindato il Consiglio di sicurezza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli altri paesi approdati al Consiglio di sicurezza come membri non permanenti - India, Irlanda, Messico e Norvegia – godono tutti dell’appoggio degli Usa. È in particolare l’India a costituire un partner essenziale della strategia degli Stati Uniti volta a contenere la crescente influenza cinese in Asia. Nel clima da “Nuova guerra fredda” acuito dalle conseguenze della pandemia di coronavirus, Nuova Delhi sembra aver scelto risolutamente di stare dalla parte di Washington. Trump sembra voler ripagare tale decisione accogliendo l’India nel nuovo formato G11 (allargato anche ad altri partner chiave degli Usa in funzione anti-cinese, quali Corea del Sud e Australia), mentre dall’altra parte il governo di Narendra Modi sembra dover pagare la scelta di campo con un improvviso aumento delle tensioni con la Cina: è di questa settimana la notizia di un grave scontro nella Valle del Galwan, in un’area contesa dai due Paesi, che ha provocato la morte di almeno 20 militari indiani. Il Messico, malgrado le frizioni legate alle politiche migratorie dell’amministrazione Trump, è un altro partner strategicamente importante per gli Stati Uniti. (segue) (Res)