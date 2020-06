Onu: la controffensiva degli Stati Uniti sulla Cina, blindato il Consiglio di sicurezza (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così l’amministrazione Trump sembra aver blindato il Consiglio di sicurezza, dove pure – non è un particolare secondario – la Cina gode di diritto di veto. Gli altri membri permanenti in scadenza nel 2021 sono Estonia, Niger, Saint Vincent e Grenadine, Tunisia e Vietnam. Nessuno di essi, al di là di interessi economici talvolta convergenti, appare politicamente legato alla Repubblica popolare. Questo dovrebbe consentire agli Stati Uniti non solo di avere un margine di manovra più ampio per contenere l’offensiva cinese all’Onu, ma anche di godere di consenso sui temi più delicati dell’attualità internazionale: a partire dal nucleare iraniano fino alla spinosa questione di Hong Kong, tornata agli onori della cronaca dopo la decisione di Pechino di adottare una nuova Legge sulla sicurezza per l’ex colonia britannica, passando per il Venezuela e i conflitti in Medio Oriente. (Res)