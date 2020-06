Afghanistan, Pontecorvo (Nato) a Nova: "E' il momento storico più promettente da 15 anni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Afghanistan è complicata, il livello di violenza è in aumento, ma si tratta del momento storico più promettente degli ultimi 15 anni, con i dialoghi intra-afgani che potrebbero partire nel mese di luglio. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" l'ambasciatore italiano Stefano Pontecorvo, che dal primo giugno ha assunto il ruolo di Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan. "Ho trovato una situazione comprensibilmente complicata, ma probabilmente è il momento più promettente degli ultimi certamente 15 anni. La situazione è tale per cui si sta procedendo, probabilmente entro il mese di luglio, ad andare effettivamente ai negoziati intra-afgani", ha detto. Pontecorvo ha sottolineato che "c'è la consapevolezza da ambo le parti, sia da parte del governo che da parte dei Talebani, che" quella attuale "è un'occasione che non si può perdere". Secondo il diplomatico, "il popolo afgano e un'opinione pubblica che spesso è sottovalutata, chiedono la pace a tutti e due i campi". Entrambi i campi, quindi, "ne sono consapevoli" ed è perciò "un momento di grande opportunità". L'ambasciatore ha ricordato che "buona parte della popolazione ha vissuto solo la guerra". Una guerra che, "con brevissime interruzioni, c'è stata per 40 anni di seguito". Se si tiene in considerazione questo aspetto e lo si legge insieme al fatto che "circa il 70 per cento della popolazione afgana è sotto i 30 anni", si può arrivare a capire "la misura dello stato anche psicologico in cui vivono le persone".A livello politico, secondo l'ambasciatore Pontecorvo, la richiesta di pace viene quindi recepita anche dai Talebani che "sono struttura combattente con un senso politico non trascurabile". Nonostante questo, però, la violenza sul terreno è, non solo presente, ma addirittura in aumento. "Tecnicamente, l'accordo tra Usa e Talebani è rispettato", ha spiegato Pontecorvo. "Nel senso che il rilascio dei prigionieri sta avvenendo, con una certa flessibilità più da parte governativa che da parte talebana", ha aggiunto. Infatti, "i due accordi, quello tra Usa e Talebani (firmato in Qatar il 29 febbraio scorso) e poi quello tra Usa e governo, dicono che l'esecutivo della Repubblica afgana deve rilasciare fino a 5 mila prigionieri talebani". E Kabul ha recepito "senza mettersi a battagliare sui numeri". Anzi, "ci sono anche dichiarazioni di responsabili afgani" che dicono "che sarebbero disponibili anche a rilasciarne più di 5 mila". Per rilasciare i prigionieri, c'è una squadra tecnica tra Talebani e governo "che sta negoziando le liste", ha spiegato Pontecorvo, aggiungendo che questo lavoro porta con sé molti problemi, come quelli legati alla identificazione delle persone, che però "sono in via di risoluzione da parte di questa squadra tecnica". Per quanto riguarda i Talebani si erano impegnati a rilasciare fino a mille prigionieri governativi", ma si è accorta "di non averne mille". A quel punto, il governo repubblicano "ne ha preso atto" e ha chiesto ai Talebani di rilasciare tutti quelli che avevano e di produrre poi "una dichiarazione solenne" in cui si dicesse che non ne avevano altri."Questa flessibilità ci sta conducendo ai negoziati intra-afgani", ha evidenziato Pontecorvo. L'aspetto "più preoccupante" per l'ambasciatore, però, "è quello della violenza". Da un punto di vista tecnico, "i Talebani stanno mantenendo quello a cui si sono impegnati", ovvero "non attaccare i centri urbani e non attaccare le truppe della coalizione". Questo perché "lo spirito dell'accordo era quello di una diminuzione della violenza come misura di aumento della fiducia tra le due parti". Ma quella che è mancata è "una diminuzione di violenza nei confronti delle truppe governative afgane e della popolazione civile" e questo "è inaccettabile". Di fatto, in Afghanistan "la violenza è in crescita e non è accettabile, anche perché pone un problema politico al presidente Ghani, che lo ha posto a noi". E si tratta di un problema evidente perché davanti ad "attacchi quotidiani e uccisioni quotidiane da parte dei Talebani di truppe governative, diventa politicamente ed eticamente molto difficile per gli afgani rilasciare gli stessi Talebani che li attaccano". Quindi, anche se l'accordo non è "tecnicamente" violato, la violenza "impatta sullo stato generale" della situazione e sulla seconda parte dell'accordo, che è quella del rilascio dei prigionieri. Detto questo, però, "il governo afgano e il presidente Ashraf Ghani sono fortemente orientati ad andare quanto prima verso negoziati intra-afgani e si prevede che ciò possa accadere una settimana circa dopo il rilascio dell'ultimo dei prigionieri", ha specificato Pontecorvo.Per l'Alto rappresentante civile, questo uso della violenza da parte dei Talebani "è una tattica". "I Talebani sono politicamente raffinatissimi e militarmente efficaci. E' una strategia. Essi ritengono di doversi sedere al tavolo della pace da una posizione di forza che è data anche da un martellamento continuo delle forze dell'esercito regolare", ha evidenziato il diplomatico. Quindi, i Talebani vedono la violenza "come strumento di pressione che li agevolerà nel tavolo negoziale, ma non necessariamente indica una spaccatura" al loro interno tra chi usa questo strumento e chi voglia invece recepire totalmente la richiesta di pace della società. Dunque, la violenza per ottenere una posizione di maggiore forza nei tavoli dei negoziati. "Le richieste politiche dei Talebani sono in parte conosciute e in parte intuibili e tutte difficili", ha detto Pontecorvo e prevedono la "rinomina dello Stato afgano da Repubblica ad Emirato, che è qualcosa che è molto difficilmente accettabile". Poi, da lì, "discende una revisione della Costituzione a cui gli afgani tengono moltissimo perché salvaguarda tutto il processo democratico e le conquiste democratiche, che sono visibili", ha aggiunto l'ambasciatore. "Se andiamo a vedere il numero delle ragazze nelle scuole o le donne in posizioni di potere, quindici o venti anni fa era impensabile. Ci sono dei progressi enormi. Come il grado di alfabetizzazione, di maschi e femmine, e il grado di sviluppo della società. In Afghanistan c'è una stampa libera che prima del nostro intervento non c'era", ha continuato.Pontecorvo ha ricordato che la Nato qui è venuta in soccorso degli Usa dopo l'11 settembre per evitare che il paese ridiventasse una piattaforma per attacchi terroristici. "La Nato ha reso forze armate afgane uno strumento abbastanza temibile. Tutti mi dicono che soprattutto l'aeronautica e le forze speciali sono di livello mondiale e il resto delle forze armate afgane sono di livello ottimo", ha spiegato. "Sotto l'ombrello creato dalla Nato e dagli afgani ha prosperato una società civile che prima non c'era e ora c'è. E' nostro interesse salvaguardare quelle conquiste. E' fortissimo interesse afgano salvaguardare quelle conquiste, molte delle quali non sono compatibili probabilmente con quello che chiedono i Talebani", ha aggiunto. Ma, al netto di questo, "si parla di processo di proprietà e di guida afgana, nella stanza dei negoziati ci saranno solo afgani senza esterni". Pontecorvo ha aggiunto: "Noi, come comunità internazionale, saremo fuori dalla porta, pronti a dare consigli e a dare consulenza ove richiesti. La Nato per esempio avrà un ruolo nella consulenza sulla parte sicurezza e difesa e ciascun membro della comunità internazionale è lì per aiutare gli afgani che se la vogliono e se la devono vedere da soli". Il ruolo internazionale, però, è estremamente importante. "L'Unione europea è un grandissimo donatore all'Afghanistan", ha ricordato l'ambasciatore. Ma, oltre a questo, "c'è molta collaborazione nella comunità internazionale".Pontecorvo ha ricordato di aver partecipato ad altri due processi di pace nei Balcani "e questa volta, a differenza delle esperienze passate, ho molto piacere a vedere che questa collaborazione tra le organizzazioni internazionali e i vari Stati membri è vera collaborazione e non si è trasformato in una specie di concorso di bellezza". E "ciascuno, anche grazie all'eccellente coordinamento che sta facendo l'ambasciatore Zalmay Khalilzad (rappresentante speciale Usa per la riconciliazione in Afghanistan) grazie alla cui opera miracolosa siamo al punto in cui siamo, si prenderà una fetta di consulenza e la porteremo avanti, consultandoci l'un l'altro sui punti di forza reciproci", ha spiegato. Quindi, "anche dal punto di vista della comunità internazionale mi pare che le premesse siano molto molto buone". Dunque, a luglio probabilmente si avranno i dialoghi intra-afgani e la loro riuscita "dipenderà dallo spirito di compromesso che ambo le parti mostreranno", ha specificato Pontecorvo. "Non tutte le richieste dei Talebani sono infondate, non tutte le richieste dei Talebani sono da respingere a priori", ma "ci sono due confliggenti visioni dello Stato e anche dell'Islam. Ricordiamoci che sono entrambi patrioti, entrambi i lati hanno la stessa fede, che è un fattore di una estrema importanza. Su quelle basi, ci auguriamo che si possa trovare un accordo", ha concluso il diplomatico. (Beb)