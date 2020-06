Rifiuti: De Priamo (Fd'I), Consiglio Stato sospende discarica Monte Carnevale, vittoria cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato sospende l’autorizzazione per la discarica di Monte Carnevale. "La sentenza del consiglio di stato contraria alla realizzazione della discarica di monte carnevale rappresenta una vittoria dei cittadini della Valle Galeria che si battono da anni per la riqualificazione dell'area, a lungo penalizzata dalla concentrazione di impianti inquinanti". E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio di Fd'I. "La discarica fortemente voluta dalla regione a guida Pd, ha visto - aggiunge De Priamo - una posizione piratesca della Raggi che si è nascosta dietro i pareri tecnici e non ha mai preso posizione contro una localizzazione ingiusta e sbagliata ed inoltre con la sua gestione fallimentare ha allontanato Roma dal raggiungimento degli obiettivi su economia circolare e raccolta differenziata. Cosa dice oggi dopo questa sentenza? Sta con i cittadini o con Zingaretti?", conclude De Priamo.(Com)