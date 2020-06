Migranti: Massafra (Cgil), ora politiche comuni basate su integrazione e solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mai come in questo momento la scelta di adottare politiche migratorie in grado di alleviare le sofferenze diventa necessaria, e mai come in questo momento tali politiche, fondate sui principi di integrazione e solidarietà, devono essere il frutto di scelte condivise fra i governi di tutto il mondo in un quadro di cooperazione internazionale. Lo ha dichiarato il segretario confederale della Cgil, Giuseppe Massafra, alla vigilia della Giornata mondiale del rifugiato. “Revisione del regolamento di Dublino per consentire ai richiedenti asilo di ricongiungersi con familiari e comunità di appartenenza e non dover permanere nel paese di prima identificazione; redistribuzione obbligatoria; stop alla politica dell'esternalizzazione delle frontiere e della detenzione dei migranti; canali di ingresso garantiti per chi cerca lavoro e mobilità all'interno dell'Unione Europea a scadenza, con accompagnamento per la ricerca di occupazione e l'inserimento: queste le priorità di intervento”, ha detto, ribadendo poi quanto sia necessaria la “regolarizzazione e stabilizzazione dei migranti presenti negli Stati membri e di coloro che hanno avuto esito negativo alla domanda di protezione umanitaria e di asilo”. Questa misura, ha aggiunto, è attualmente di responsabilità dei singoli governi ma deve diventare parte delle politiche comunitarie “per togliere queste persone da una situazione di irregolarità che poi si trasforma in illegalità, lavoro nero, schiavitù, caporalato, tratta umana”. (Com)