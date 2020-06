Germania: fonti controspionaggio militare rivelavano informazioni a estremisti di destra nelle forze speciali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'arresto dell'estremista di destra avvenuto il 13 maggio, il dicastero ha istituito il gruppo di lavoro di alto livello sul Ksk. Guidato dallo stesso ministro della Difesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), il gruppo ha l'obiettivo di fare piena luce sui sostenitori della destra radicale nel Ksk e di apportare “modifiche strutturali” al reparto. Il gruppo di lavoro di alto livello sul Ksk dovrebbe presentare il proprio rapporto entro la fine di giugno. In precedenza, Kramp-Karrenbauer ha dichiarato più volte che nella Bundeswehr non vi è posto per nessuna forma di estremismo e si è detta “seriamente preoccupata” dall'infiltrazione della destra radicale nel Ksk. Del gruppo di lavoro sulla destra radicale nelle forze speciali dell'esercito fanno parte le massime autorità del ministero della Difesa. Con Kramp-Karrenbauer, siedono nell'organo l'ispettore generale della Bundeswehr, ossia il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Eberhard Zorn, il sottosegretario alla Difesa Gerd Hoofe e il direttore generale per gli Affari legali, Andreas Conradi. Al gruppo di lavoro prendono parte anche il commissario del Bundestag per la Difesa, Eva Hoegl, il generale Alfons Mais, ispettore generale dell'esercito, ossia capo di Stato maggiore dell'arma, e il generale Markus Kreitmayr, comandante del Ksk. (segue) (Geb)