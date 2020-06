Germania: fonti controspionaggio militare rivelavano informazioni a estremisti di destra nelle forze speciali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 26 maggio scorso, lo stesso Kreitmayr ha inviato un messaggio alla propria truppa, in cui annunciava una politica di tolleranza zero nei confronti degli estremisti di destra tra i ranghi del Ksk. In particolare, il generale Kreitmayr ha affermato che i sostenitori della destra radicale hanno danneggiato la reputazione di ogni singolo militare del Ksk. Pertanto, gli estremisti di destra dovrebbero essere congedati o lasciare spontaneamente il reparto e la Bundeswehr. A causa della presenza di esponenti della destra radicale, ha denunciato il generale Kreitmayr, il Ksk attraversa attualmente “la fase più difficile” della sua storia. Secondo un'informativa del ministero della Difesa al Bundestag, attualmente sono 20 i casi di sospetto estremismo di destra nel Ksk. Undici militari del reparto sono stati congedati, arrestati o sottoposti a procedimento disciplinare perché riconosciuti sostenitori della destra radicale. (Geb)