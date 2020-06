Fiumicino: traffico di denaro e diamanti con l'aiuto di due poliziotti corrotti, 3 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due fratelli gemelli, di 48 anni, ed entrambi poliziotti di frontiera, sono stati arrestati per aver favorito il traffico, di denaro e diamanti non dichiarati, gestiti da un 65enne siriano, anche lui finito in manette, e un 55enne messicano che è stato invece sottoposto al divieto di dimora e di accesso nel territorio di Roma e provincia. Gli arresti di oggi sono frutto di un'indagine iniziata nel 2018 e dalla quale sono emersi continui contatti tra i due poliziotti corrotti e l'uomo siriano da cui dipendevano tutti gli altri: il 65enne, imprenditore trapiantato da diversi anni in Italia, ha numerose partecipazioni societarie ed è titolare di molte attività economiche e commerciali nel settore alberghiero e della ristorazione. E proprio nei suoi ristoranti avvenivano gli incontri, apparentemente conviviali, per organizzare i traffici illeciti. I due poliziotti in servizio presso l'aeroporto di Fiumicino, si erano messi a completa disposizione del siriano, al punto da permettere a lui e ad altri soggetti di eludere i controlli di sicurezza ai varchi per i voli di linea in entrata ed uscita. Gli arresti sono stati notificati stamattina dagli agenti della squadra mobile della Polizia di Stato in collaborazione con gli agenti della quinta zona Polizia di frontiera Lazio.(Rer)