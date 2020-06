Venezuela: Usa, minacce di sanzioni a chi "usurpa" vertici di partiti di opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Usa di Donald Trump sta meditando di emettere sanzioni nei confronti dei funzionari che, seguendo le decisione della locale Corte suprema (Tribunal supremo de justicia, Tsj), stanno "usurpando" i vertici di alcuni partiti di opposizione. Lo ha detto James Story, il titolare dell'ambasciata con sede in Colombia che gli Usa hanno aperto dopo aver riconosciuto Guaidò come presidente "ad interim" del Venezuela. "Ritireremo i loro visti, non li faremo viaggiare negli Usa", ha detto Story in una intervista concessa al giornalista Vladimir Villegas, rimandando anche a un "altro tipo di sanzioni". L'avvertimento segue le ultime mosse adottate dalle autorità venezuelane per riportare il paese alle urne con elezioni parlamentari che mettono in allarme le opposizioni e parte della comunità internazionale. (segue) (Brb)