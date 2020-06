Venezuela: Usa, minacce di sanzioni a chi "usurpa" vertici di partiti di opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accogliendo un ricorso presentato da alcuni deputati, l'Alta corte ha infatti proceduto a sospendere i vertici di Alleanza democratica (Ad) e Primero Justicia (Pj), due dei quattro più grandi partiti di quella parte dell'opposizione che si riconosce nell'autoproclamato presidente "ad interim" Juan Guaidò. I nuovi dirigenti, indicati per decreto direttamente dal Tsj appoggiandosi alla legge sui partiti politici, si erano a vario titolo segnalati per aver appoggiato l'idea di andare alle elezioni, in contrapposizione alla linea propugnata dai leader che ritengono il voto irrimediabilmente "viziato" e rifiutano un confronto alle urne ritenendo le dimissioni del presidente Nicolas Maduro come strada maestra per la soluzione della crisi. A questi nuovi vertici è però concesso l'uso di simboli e iconografia del partito anche a scopi elettorali, con il risultato di portare formalmente alle urne anche le forze tradizionalmente più ostili a Maduro. (segue) (Brb)