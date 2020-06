Venezuela: Usa, minacce di sanzioni a chi "usurpa" vertici di partiti di opposizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In gioco c'è il rinnovo dell'Assemblea nazionale (An), quel parlamento che - pur depotenziato - è ad oggi l'unico organo istituzionale controllato dalle opposizioni. La sfida è di cruciale importanza anche perché per il fronte anti governativo è proprio la presidenza dell'An a garantire a Juan Guaidò il ruolo di capo dello Stato "ad interim" e di punto di riferimento della pressione internazionale animata in primis dagli Stati Uniti di Donald Trump. Le elezioni per il rinnovo dell'An, come vuole la Costituzione, dovrebbero celebrarsi entro il 2020, ma la data precisa - ha spiegato Maduro - verrà fissata con l'evolversi della crisi sanitaria in atto. La sfida di Caracas servirà anche a misurare il peso delle frizioni interne all'opposizione, da qualche tempo divisa tra i fedelissimi di Guaidò e un fronte, al momento minoritario, che mostra stanchezza per una strategia priva di grandi successi sul campo e pronto a misurarsi alle urne con Maduro. Ma prima di arrivare al voto bisognerà disinnescare le mine polemiche lasciate sul terreno dalla nuova offensiva di Maduro. (segue) (Brb)