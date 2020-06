Venezuela: Usa, minacce di sanzioni a chi "usurpa" vertici di partiti di opposizione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guaidò e gli altri nomi più in vista dell'opposizione denunciavano subito la scelta ribadendo ogni contrarietà a recarsi alle urne. Oltre confine, il primo a reagire è stato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che ha parlato di una decisione che "allontana ancora di più il Venezuela da una transizione democratica". A nome dell'Unione Europea, l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha avvertito che queste decisioni riducono al minimo lo spazio democratico nel paese e creano ulteriori ostacoli alla risoluzione della profonda crisi politica in Venezuela. Su tema è intervenuto in ultimo anche il cosiddetto Gruppo di Lima, blocco di paesi americani critici nei confronti di Maduro. Si tratta, si legge in un comunicato, di una sentenza che “viola apertamente la Costituzione venezuelana e mina le garanzie minime necessarie per qualsiasi processo elettorale e il ritorno della democrazia in Venezuela”. (Brb)