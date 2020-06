Ue: Meloni, da Consiglio europeo di oggi solo brutte notizie per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, afferma: "Davanti alle telecamere della 'villa dei famosi' Conte sfoggia ottimismo e parla di un 'clima convergente' al Consiglio europeo, ma dalla riunione di oggi dei Capi di Stato e di governo della Ue - continua la parlamentare in una nota - arrivano solo brutte notizie per l’Italia: la proroga delle sanzioni alla Russia che danneggia pesantemente le nostre imprese e il made in Italy, le profonde divisioni che rimangono sul Recovery fund e l’annuncio della Merkel, che ha confermato che i fondi all’Italia non arriveranno prima del 2021". L'esponente di Fd'I aggiunge: "Intanto, lo spettro del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) si fa sempre più minaccioso e Conte continua a prendere tempo, senza prendere una decisione definitiva. Fratelli d'Italia continua a chiedere che sul negoziato europeo sia il Parlamento ad esprimersi con linee di indirizzo chiare e inequivocabili: Conte - conclude Meloni - è scappato tante volte, ma non potrà farlo all'infinito". (Com)