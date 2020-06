Lavoro: De Pasquale (FI), su smart working Sala predica bene e razzola male

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bene il cambio di rotta di Sala sullo smart working. Però predica bene e razzola male: i lavoratori comunali sono ancora in smart working pur non avendo molti di loro il pc in uso”. È il commento del capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Fabrizio Sala, che spiega che la situazione dei dipendenti del Comune “determina gravi ritardi su autorizzazioni e pratiche comunali. Gli asili nido non hanno riaperto pur essendo stata autorizzata l'apertura dal governo. Il Consiglio comunale è ancora on line e non riesce a deliberare nulla, se non mozioni e ordini del giorno”. “Sala tolga dallo smart working 15mila comunali, dia più efficienza alla macchina comunale e alla giunta, e aiuti cosi Milano a tornare a essere la città più dinamica d'Italia”, conclude De Pasquale.(Rem)