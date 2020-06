Auto: Ad Renault De Meo, tornato per raccogliere la sfida e risanare il gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca de Meo, amministratore delegato di Renault a partire dal primo luglio, ha dichiarato di essere tornato nel gruppo per "raccogliere la sfida di risanare uno dei più prestigiosi costruttori automobilistici". Intervenendo oggi in occasione dell'assemblea generale di Renault, De Meo ha sottolineato che si tratta di "una delle più belle sfide che abbia mai avuto" e ha osservato che "il sentimento di emergenza è condiviso a tutti i livelli dell'azienda". De Meo si è detto "impressionato dalla competenza delle persone della Renault". "È una buona notizia. Quando le cose sono ben fatte le situazioni possono cambiare molto, molto velocemente", ha affermato il futuro Ad di Renault. De Meo ha poi dichiarato che "la mobilitazioni d tutti in questo momento è assolutamente necessaria" per migliorare l'andamento dell'azienda. De Meo è stato presentato dal presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, non solo come un "esperto" ma anche come "un appassionato, uno stratega, un visionario". In merito all'alleanza con Nissan e Mitsubishi, De Meo ha assicurato che farà di tutto "in quanto amministratore delegato, per fare in modo che i nuovi progetti, le opportunità di cooperazione e i risultati concreti si moltiplichino". Il dirigente ha poi ricordato "l'ancoraggio in Francia" dell'aziende, per rassicurare il governo e i lavoratori su eventuali tagli o delocalizzazioni. "Per me è una forza. I marchi automobilistici hanno la loro anima nelle loro radici, queste radici francesi sono nel cuore del gruppo", ha poi dichiarato.(Frp)