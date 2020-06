Coronavirus: Mef-Mise, dati diffusi dal Centro studi Confindustria superati e fuorvianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento pubblicato oggi dal Centro studi Confindustria sulla risposta economica italiana ed europea all’emergenza Covid-19 contiene dati ormai superati, incompleti e fuorvianti. Così in una nota congiunta i ministeri dell’Economia e delle Finanze (Mef) e dello Sviluppo economico (Mise). Il rapporto, si legge nella nota, scrive che “per quanto riguarda i sussidi, la Germania ha erogato oltre 13 miliardi di euro a piccole imprese e autonomi (in circa due mesi) contro i 4,7 della Francia (erogati in poco più di due mesi) e i 2,4 dell’Italia per il solo mese di marzo”. In realtà, scrivono i dicasteri, l’Italia ha erogato “quasi 6 miliardi a quasi cinque milioni di persone per tutte le indennità di marzo e aprile, quindi più della Francia: peraltro, per le piccole imprese è operativo anche il bonus affitti, lo sconto sulle bollette, l’abbuono Irap di giugno e dalla prossima settimana inizieranno le erogazioni dei contributi a fondo perduto, che porteranno l’importo complessivo a poco meno di 20 miliardi di euro”. (segue) (Com)