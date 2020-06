Coronavirus: Mef-Mise, dati diffusi dal Centro studi Confindustria superati e fuorvianti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla liquidità, prosegue la nota, nel confronto “Confindustria omette i 277 miliardi totali della moratoria sui crediti e mutui, di cui hanno beneficiato 2,6 milioni tra cittadini e imprese e la cui inclusione modificherebbe sensibilmente, a vantaggio dell’Italia, il paragone e le considerazioni critiche”. Per quanto riguarda infine i tempi di adozione dei decreti rispetto all’inizio della diffusione del Covid-19, i ministeri segnalano che “vale la pena notare che il primo decreto contenente misure urgenti di sostegno per famiglie lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica risale al 2 marzo, a 10 giorni dal primo caso accertato in Lombardia”. Naturalmente, concludono i dicasteri, “è vero che alcune misure hanno riscontrato criticità nei tempi di attuazione, prima fra tutte la Cassa integrazione in deroga, che ha scontato una procedura troppo complessa: il governo ha riconosciuto il problema, e per questo ha introdotto modifiche importanti nel decreto Rilancio”. Individuare criticità e problemi, conclude la nota, è “importante e utile, tuttavia auspichiamo che le analisi e le valutazioni di tutti siano sempre fondate su un esame e un uso accurato dei dati”. (Com)