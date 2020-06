Coronavirus: Demicheli (Ats Milano), quantitativamente facciamo tanti test, stanco di polemiche sterili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I numeri dicono che quantitativamente facciamo tanti test, io comincio a essere un po' seccato dai tanti professori che ci fanno la lezione: ci dicano quali test dovremmo fare e non stiamo facendo per essere di utilità, se no sono polemiche sterili". Lo ha detto l'epidemiologo Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell'Ats Milano Città metropolitana e rappresentante delle Regioni nella cabina di regia del monitoraggio Covid-19 del ministero della Salute durante il consueto video collegamento da Palazzo Lombardia alla richiesta di rispondere alle critiche sul numero di test effettuati in Lombardia. (Rem)