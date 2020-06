Giustizia: Laboccetta (Polo Sud), Ingroia recupera la memoria con qualche anno di ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi molti, con gravissimo ritardo, scoprono, che Giorgio Napolitano è stato protagonista di tante nefandezze. Io, molti anni fa ho dimostrato attraverso un libro, mai smentito da nessuno le gravissime colpe dell'ex Presidente della Repubblica. E del vero e proprio colpo di stato posto in essere nei confronti del governo Berlusconi. Prima insieme a Fini, e successivamente con Tremonti. Per non dimenticare poi quello con Mario Monti. Oggi, anche Ingroia, con qualche anno di ritardo, recupera la memoria". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato napoletano, già componente dell'Commissione bicamerale antimafia nella sedicesima legislatura, oggi presidente dell'associazione Polo Sud, Amedeo Laboccetta: "Mi si lasci dire che nessun magistrato, degno di questo nome, ricorda chi, tantissimi anni fa, in splendida solitudine, avversato dai suoi colleghi e bistrattato dal suo capo, scoprì veramente tutto su quella che viene ricordata come la trattativa stato mafia. Fu il giudice Gabriele Chelazzi. Morto in strane ed opache circostanze. Onore a quel grande giudice e profondo disprezzo per Giorgio Napolitano". Laboccetta ha concluso: "I documenti che giacciono in quella Commissione e tutti gli atti posti in essere da Chelazzi, provano in maniera inequivocabile, che furono i governi di centrosinistra a compiere scelte di cedimento nei confronti della mafia. Ma alcuni giudici hanno voluto scrivere un'altra verità per cancellare il lavoro di Chelazzi. Di cui, purtroppo, nessuno parla più". (Ren)