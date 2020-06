© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta dell’Italia sul Mes "non cambia: faremo di conto con il quadro di finanza pubblica, leggeremo i regolamenti, andremo in Parlamento e ne discuteremo". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa da Villa Pamphilj a Roma al termine del Consiglio europeo che si è tenuto oggi in videoconferenza. (Rin)