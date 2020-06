Roma: Fipe, necessaria riduzione Tari per bar e ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella che si sta consumando ai danni di bar e ristoranti "è una vera ingiustizia: queste attività, già gravemente penalizzate dalla crisi economica dovuta al Coronavirus, saranno ora costrette a pagare 5 o 10mila euro di Tari al fronte di ricavi quasi dimezzati". È quanto dichiara in una nota il direttore di Fipe Roma, Luciano Sbraga. "Noi siamo al fianco della categoria – prosegue Sbraga – per intraprendere qualsiasi iniziativa volta a vedere riconosciuto il diritto ad una riduzione della tariffa". (Com)