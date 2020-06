Polonia: vicepremier Emilewicz, dal primo luglio cadono limiti a numero passeggeri aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo luglio vengono meno i limiti al numero di passeggeri che possono essere trasportati a bordo degli aerei in Polonia. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dello Sviluppo polacco, Jadwiga Emilewicz. La rimozione dei limiti vale per tutti i voli, sia quelli regolari, sia i charter. La decisione attende solamente la firma del premier, Mateusz Morawiecki. Una deliberazione risalente al 29 maggio, motivata dall'epidemia di coronavirus in corso, fissava il numero massimo di passeggeri a bordo al 50 per cento della capienza del velivolo. (Vap)