Scuola: Campidoglio, saluto di fine anno in nidi e scuole dell'infanzia (2)

- Le indicazioni dettagliate sono contenute in una nota inviata dall'assessorato alla Persona, scuola e comunità solidale e dal dipartimento Servizi educativi e scolastici di Roma Capitale a tutti i Municipi, in cui si sottolinea l'importanza psicologica, educativa e relazionale del momento del saluto per i piccoli alunni. "Le nostre educatrici, insegnanti e coordinatrici dei servizi educativi e scolastici capitolini hanno dimostrato, anche durante l'interruzione dell'attività educativa e scolastica in presenza, una grande professionalità e sensibilità, mantenendo i legami educativi a distanza con i bambini e garantendo ai piccoli e alle famiglie una presenza importante in una fase delicata. Dando la possibilità di organizzare il saluto di fine anno in presenza, vogliamo sostenere i piccoli nella gestione delle emozioni, affinché si sentano 'accompagnati' in questo momento di passaggio, affrontato dopo mesi difficili e lontani dalle loro educatrici e maestre, che vogliamo possano incontrare di nuovo in presenza e salutare in un clima di positività e ripartenza", dichiara l'assessore alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale Veronica Mammì. (Com)