Ue: Conte su pacchetto risorse, al lavoro per anticipo più consistente

- Il pacchetto del Recovery fund "è collegato al Quadro finanziario pluriennale: nel meccanismo c’è la possibilità di un anticipo, il cosiddetto 'bridge', che al momento è modesto, ma ci stiamo lavorando e speriamo possa diventare più consistente". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa da Villa Pamphilj a Roma al termine del Consiglio europeo che si è tenuto oggi in videoconferenza. "I fondi sono collegati allo stato di avanzamento degli investimenti e delle riforme, e nessuno poteva pensare che somme così importanti venissero erogate anticipatamente e una volta per tutte", ha spiegato il premier. (Rin)