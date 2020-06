Ucraina: tornati in patria 14 marinai arrestati in Libia e detenuti per tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono atterratti oggi all’aeroporto Boryspil di Kiev i quattordici marinai ucraini che hanno passato gli ultimi tre anni in prigione in Libia. Lo ha reso noto l’amminstrazione presidenziale dell’Ucraina. “La nostra missione è di riportare i cittadini ucraini in patria”, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, dicendosi felice per il ritorno dei marinai. L’equipaggio della nave petroliera Ruta, registrata a Odessa, è stato fermato nel 2017 in Libia, con l’accusa di contrabbando di prodotti petroliferi.(Rum)