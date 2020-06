Puglia: Emiliano, reddito di dignità risposta concreta alla lotta contro diseguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il reddito di dignità è una risposta concreta che incarna una visione politica e di cui sono particolarmente orgoglioso". Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: "Quella dell'inclusione e della lotta alle diseguaglianze, perché in tre anni abbiamo messo in campo per primi in tutta Italia, una misura complessa che ha aiutato oltre 30 mila famiglie pugliesi". Emiliano ha aggiunto: "Adesso la riconfermiamo con ancora più opportunità e risorse per chi è in difficoltà, affinché nessuno resti indietro, nell'ottica di rafforzare il sistema del welfare regionale, nella direzione dell'inclusione e del contrasto alle vecchie e nuove povertà, purtroppo in aumento in tutto il Paese, a causa della crisi sanitaria e sociale. Noi questi cittadini non li abbandoniamo". Quindi ha concluso: "Coerentemente al piano per la ripartenza messo in campo dalla Regione, con una manovra complessiva di 750 milioni di euro, siamo al fianco delle persone, delle comunità e delle imprese pugliesi con una forza senza precedenti". (Ren)