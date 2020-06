Russia: prossima edizione Forum economico orientale si terrà nel settembre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima edizione del Forum economico orientale in Russia si terrà nel settembre 2021. L'evento non avrà luogo per quest'anno, ha fatto sapere oggi la Fondazione Roscongress, che si occupa di organizzare il Forum economico orientale. La sesta edizione dell'appuntamento verrà quindi spostata direttamente al settembre 2021, a causa degli effetti della pandemia di coronavirus. Nei mesi scorsi sono state annullate le edizioni per il 2020 del Forum per gli investimenti di Sochi e del Forum economico internazionale di San Pietroburgo. (Rum)