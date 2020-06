Ue: Giacomoni (FI), rischia di implodere e governo non ha un piano B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia e vicepresidente della commissione Finanze di Montecitorio, "l'esito disastroso del vertice tra i leader dei Paesi europei per dare forma e sostanza agli aiuti comunitari post Covid-19 deve indurre a una seria riflessione sul futuro dell'Unione. Se la soluzione più auspicabile sarebbe un rafforzamento, con la nascita degli Stati Uniti d'Europa - continua il parlamentare in una nota -, le miopi scelte nazionaliste di alcuni Paesi rischiano di far tornare indietro le lancette della storia di numerosi lustri. E di fronte a uno scenario simile emerge con tutta evidenza la mancanza di autorevolezza del nostro governo, che non è in grado di farsi ascoltare né rispettare in Europa, semplicemente perché non ha una posizione chiara e forte". L'esponente di FI prosegue: "In questa situazione, un governo degno di questo nome e in grado di governare veramente, non avrebbe perso 10 giorni di tempo con gli Stati generali, ma si sarebbe chiuso 10 giorni in Parlamento per un serio confronto tra tutte le forze parlamentari per addivenire a un accordo concreto, sostenuto da tutti, varando un piano nazionale di riforme condivise e non più rinviabili, che potesse rafforzare il ruolo ed il peso dell'Italia in Europa. Conte, invece", conclude Giacomoni, "ha preferito lo show e le passerelle al confronto e al voto in parlamento, finendo per andare nudo ed impreparato in Europa. Forza Italia è pronta a fare la sua parte con coerenza e responsabilità, ma così non si può più andare avanti".(Com)