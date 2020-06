Cina-Canada: ministero Esteri cinese, procedimento penale a carico dei canadesi Kovrig e Spavor è legittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procedimento penale a carico di due canadesi arrestati in Cina per spionaggio è legittimo. Lo ha dichiarato oggi il ministero degli Esteri cinese attraverso il suo portavoce Zhao Lijian. La dichiarazione è giunta dopo che l'ex diplomatico Michael Kovrig e l'uomo d'affari Michael Spavor sono stati formalmente perseguiti rispettivamente dai procuratori di Pechino e Dandong, nella provincia nord-orientale cinese di Liaoning. "I crimini commessi dai due canadesi sono chiaramente elencati e le prove sono sufficienti", ha detto Zhao durante la conferenza stampa quotidiana del ministero. Secondo due distinti avvisi pubblicati oggi sul sito web della Procura suprema del popolo cinese, Kovrig è stato "sospettato di spiare segreti di stato e intelligence" mentre Spavor era "sospettato di spiare segreti di stato e fornirli illegalmente alle forze all'estero". I due cittadini canadesi sono stati fermati in Cina alla fine del 2018 e arrestati a maggio dell'anno scorso.(Cip)