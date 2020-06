Rifiuti: Ama, altri 5 cassonetti incendiati a Roma, atti dannosi per ambiente e salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si fermano i roghi di cassonetti a Roma. "Questa notte, purtroppo, i piromani sono tornati in azione, dando fuoco complessivamente a 5 contenitori per i rifiuti posizionati sulle strade di Ostia, in X Municipio: 3 in via Rutilio Namaziano e 2 in via Pucci Boncambi. Salgono così a 34 i cassonetti stradali incendiati e vandalizzati negli ultimi 4 giorni". Lo comunica, in una nota, Ama. "Sono atti gravemente dannosi per l’ambiente e per la salute delle persone, che oltretutto possono rallentare le operazioni di igiene urbana sul territorio creando anche un danno economico non indifferente per l’intera collettività. E’ inaccettabile per la Capitale fare la conta ogni mattina dei cassonetti stradali incendiati - dichiara l'amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis -. Dopo il periodo coinciso con il lockdown per l’emergenza coronavirus, in cui questo fenomeno era praticamente scomparso con appena 6 contenitori incendiati, dall’avvio della fase 2 purtroppo sulle strade della città di Roma sono progressivamente ricomparsi anche i piromani. In poco più di un mese, infatti, sono già oltre 70 i cassonetti vandalizzati e bruciati", conclude Zaghis.(Com)