Tlc: Germania, Deutsche Telekom vuole realizzare il 5G con Huawei

- Il gruppo per le telecomunicazioni tedesco Deutsche Telekom intende fare affidamento anche sul concorrente cinese Huawei per la realizzazione della rete G5 in Germania. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Deutsche Telekom, Timotheus Hoettges, all'annuale assemblea generale degli azionisti. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Hoettges ha ricordato che Deutsche Telekom si è affidata a Huawei già per lo sviluppo della propria rete di telefonia mobile. “Sarà così anche per la rete 4G e 5G”, ha evidenziato l'Ad di Deutsche Telekom. L'azienda si unisce dunque alle rivali che realizzeranno il 5G in Germania, le controllate nel paese di Vodafone (Regno Unito) e Telefonica (Spagna). Le due imprese avevano deciso già nel 2019 di impiegare la tecnologia di Huawei per i rispettivi 5G. Deutsche Telekom era stata, invece, riluttante. A dicembre scorso, l'azienda aveva comunicato che non avrebbe concluso alcun nuovo contratto per il 5G, in attesa della risoluzione della controversia nel governo federale sui requisti di sicurezza per la nuova rete di telecomunicazioni. Come nota “Handelsblatt”, tali criteri sono stati definiti, ma la Germania non ha ancora deciso se Huawei potrà partecipare allo sviluppo del 5G tedesco. Intanto, Deutsche Telekom ha informato il ministero dell'Interno che non si ritiene più vincolata alla moratoria autoimposta e intende intensificare la cooperazione con Huawei. Tuttavia, Deutsche Telekom esclude di utilizzare componenti fabbricate dalla società cinese nella propria infrastruttura strategica, ossia la rete centrale. Huawei è accusata dagli Stati Uniti di svolgere attività di spionaggio per il governo di Pechino. Gli Usa chiedono ai propri alleati di vietare all'azienda cinese di partecipare allo sviluppo delle rispettive reti 5G.(Geb)