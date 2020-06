Milano De Corato, plauso a Polfer per arresto taccheggiatori sui treni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un plauso alla Polizia Ferroviaria per l'operazione che ha portato al smascheramento di una banda, composta da due Libici e due algerini, che prendeva di mira turisti stranieri rubando loro i bagagli a bordo dei treni tra Milano Centrale, Lambrate e Pioltello". Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, polizia locale e immigrazione, Riccardo De Corato in merito all'arresto di quattro taccheggiatori extracomunitari rilevando che "gli algerini arrestati erano già in carcere per altri reati: ciò testimonia che per molte persone il crimine è l'unica possibilità per vivere nel nostro Paese". Chissà- conclude De Corato- con la recente legge per la regolarizzazione dei braccianti clandestini e con la probabile futura abolizione dei decreti sicurezza, quanti altri ne arriveranno nella nostra regione". (Com)