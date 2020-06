Corruzione: Buffagni (M5s) su arresto ex sindaco Pd, Trezzi voleva portare avanti opere inutili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vanno fermate le speculazioni inutili, il consumo di suolo e le opere vetuste che la Trezzi voleva portare avanti a tutti i costi, anche se progettate nel 1996 e superate dalle nuove tecnologie e dalle nuove esigenze di mobilità del territorio a partire dalla Metrotranvia Milano Seregno che da sempre abbiamo denunciato come opera inutile, costosissima e vetusta". Lo scrive su Facebook il viceministro dei M5s allo Sviluppo economico Stefano Buffagni commentando gli arresti domiciliari dell'ex sindaco di Cinisello Balsamo del Pd Siria Trezzi. "Come Movimento 5 Stelle ci siamo sempre battuti contro opere inutili e sovradimensionate rispetto all’utilità per la collettività - ha aggiunto l'ex consigliere regionale lombardo dei 5 stelle -. Un centro commerciale sovradimensionato in un area senza case dove si è voluto a tutti i costi portare il capolinea delle linee metropolitane per rivitalizzare un centro commerciale vuoto".(com)