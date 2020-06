Coronavirus: Demicheli (Ats Milano), capacità far fronte a seconda ondata è buona, ma mantenere distanziamento fisico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo sempre due versanti su cui ragionare: uno è la capacità di accorgerci di un'eventuale ripresa attraverso i segnali come gli accessi ai pronto soccorso e le chiamate ad Areu e dall'altro, speriamo che non capiti, la capacità di ricoverare e curare nel caso riprendesse". Lo ha detto l'epidemiologo Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell'Ats Milano Città metropolitana e rappresentante delle Regioni nella cabina di regia del monitoraggio Covid-19 del ministero della Salute intervenendo nel consueto collegamento da Palazzo Lombardia. "Questo versante – ha spiegato Demicheli - è assolutamente rassicurante, ogni giorno si riducono i casi in terapia intensiva e i ricoverati. La capacità di far fronte a una eventuale nuova ondata è buona". Per quanto riguarda i numeri, Demicheli ha rilevato che "tutti i giorni in Lombardia ci sono da 200 a 400 segnalazioni di sospetti che poi vengono confermati in quantità minima, il che vuol dire che il nostro sistema sanitario è molto attento". Demicheli ha concluso spiegando che "le occasioni di aggregazione sono ancora un grande pericolo: bisogna raccomandare ai giovani di evitarle in tutti i modi, non è ancora momento di abbassare la guardia su distanziamento fisico". (Rem)