Lazio: Italia Nostra-Wwf, rinasce la speranza per il litorale di Palidoro

- Italia Nostra Lazio e Wwf litorale laziale "salutano l’avviato recupero della Torre Perla di Palidoro come un importante segnale di attenzione alle eccellenze della Riserva naturale statale del litorale romano. Altrettanto emblematicamente importanti – per le nostre associazioni – le operazioni di demolizione di una serie di edifici fatiscenti nell’area dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, in riva al mare, vicino alla Torre, in zona di esondazione". "Dopo anni di richieste e di sollecitazioni, motivate dalla forte preoccupazione per le condizioni di degrado dell’area - spiega le associazioni - speriamo che finalmente il litorale di Palidoro, fra Passoscuro a Marina di San Nicola, uno dei tratti di maggior pregio della Riserva naturale statale del Litorale romano, possa essere salvaguardato e gestito nel pieno rispetto delle sue valenze ambientali e culturali, come previsto dal Piano di gestione. La Regione Lazio, proprietaria della Torre Perla, nell’ottobre 2019 ha affidato il monumento alla gestione dell’Arma dei carabinieri, che vi realizzerà un museo dedicato a Salvo d’Acquisto. Il luogo infatti, oltre ad essere uno degli elementi qualificanti del sistema di difesa costiero tra Medioevo e Rinascimento, fu teatro del sacrificio del vice brigadiere dei carabinieri immolatosi per salvare 22 persone condannate a morte dai tedeschi per rappresaglia, il 23 settembre 1943. L’Ente gestore della Riserva ha autorizzato il restauro e lo smantellamento dei manufatti abusivi presenti da anni, compresa una vasca idromassaggio. I lavori di ripulitura e ripristino della recinzione sono già stati avviati a fine maggio dalla Regione Lazio, che finanzierà anche il restauro vero e proprio. Interessata a salvare la Torre di Palidoro dal degrado a cui era stata a lungo sottoposta, nel 2017 Italia Nostra aveva espresso il proprio apprezzamento per il progetto dell’Arma dei carabinieri, che continuerà a seguire. E proprio il 3 maggio scorso, poco prima che partissero i lavori, l’aveva inclusa nella 'Lista Rossa di Italia Nostra dei monumenti in pericolo'. Torre Perla, con le stesse motivazioni, è stata segnalata come 'Luogo del Cuore' del Fai". (segue) (Com)