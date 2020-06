Lazio: Italia Nostra-Wwf, rinasce la speranza per il litorale di Palidoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le demolizioni, spiegano ancora Italia Nostra Lazio e Wwf Lazio, "una decina di giorni fa sono cominciati i lavori di demolizione di un gruppo di 'casette' fatiscenti situate all’interno dell’area di competenza dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro, in area di esondazione. La demolizione dei manufatti è prescritta dalla Conferenza dei Servizi del 6 marzo 2019. Prevista anche la rimozione di numerosi scheletri e tettoie che si trovano sulle dune a 100 metri dalla linea di costa, l’edificio pericolante denominato 'la Vela', la struttura del depuratore in disuso, che ormai da decenni deturpano il litorale. Il nostro auspicio è che dalla coesione delle forze in campo (Riserva del litorale, Regione Lazio, Arma dei carabinieri, Comune di Fiumicino, nonché le associazioni e la società civile) nasca un’opera di riqualificazione di tutta l’area circostante la Torre di Palidoro. Torre Perla dovrà diventare un punto di riferimento della Riserva, un luogo che racconti le valenze ambientali (le Dune, le aree umide, la vegetazione, l’avifauna) e culturali (il monumento, la storia di Salvo d’Acquisto, la sottostante villa marittima romana), come indicato dal Piano di gestione. E dovrà essere inserita in percorsi di mobilità dolce che recuperino i vecchi tracciati storici. Torniamo a chiedere che si completi l’opera di demolizione di tutti gli edifici irregolari e degradati, dentro e fuori gli spazi della Torre e dell’Ospedale, e che il processo di riorganizzazione delle strutture del Bambino Gesù proceda nel segno della responsabilità nei confronti dell’ambiente, sentimento affermato con forza da Papa Francesco nell’enciclica Laudato sì". (Com)