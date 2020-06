Stati Generali: Gallo (M5s), puntiamo su Lab generation, infrastrutture sociali e culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non solo infrastrutture, non solo digitalizzazione e banda larga ma anche infrastrutture sociali, educative, culturali e giovanili perchè da questa fase delicata dovremmo uscire cambiati, più attenti ai reali bisogni delle persone, quindi investire in cultura, in educazione, quindi occuperci degli ultimi e degli invisibili, quindi trasformare i giovani in veri protagonisti di questo Paese". Lo ha scritto in un intervento pubblicato sul blog de Il Fatto Quotidiano, il deputato M5s Luigi Gallo: "L'etichetta New generation, per il piano da 750 mld non sia solo un nome ma la sostanza per guardare alla crescita economica in modo nuovo. Secondo i dati del Manifesto di Cittadinanza attiva a 10 anni dal terremoto che ha colpito L’Aquila più di un edificio attivo su due non possiede il certificato di agibilità statica, il 38% è privo di collaudo statico, il 59% è privo del certificato di prevenzione incendi, mentre quasi l’87% non è adeguato alla normativa antisismica". (segue) (Ren)