Stati Generali: Gallo (M5s), puntiamo su Lab generation, infrastrutture sociali e culturali (2)

- Gallo ha spiegato: "Per questo nel 2020 abbiamo finalizzato 500 milioni annui per interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, circa 200 mln all'anno per l'efficientamento energetico delle scuole ripartendo le risorse secondo il criterio del numero di studenti e di affollamento delle strutture. Continuando su questa strada si devono innovare gli spazi uscendo dalle celle caustrofobiche dell'aula, per una rivoluzione educativa che parta dagli edifici, da open space, da laboratori, da spazi verdi integrati in un edificio che accoglie i nostri cuccioli d'uomo". Il deputato M5s ha continuato: "Il terzo elemento della rivoluzione degli spazi è il nuovo territorio delle opportunità che dobbiamo creare con i Lab Generation, un incubatore dove si incontrano formazione, università, impresa, ricerca, investitori a vantaggio tutto dei diplomandi e laureandi. Esistono nel paese diverse esperienze virtuose che sono tuttavia scarsamente diffuse nei comuni e nelle province della nostra nazione". (Ren)