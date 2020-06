Ue: Conte, premier olandese Rutte ha preso atto del percorso di rilancio dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il premier olandese, Mark Rutte, ha preso atto del percorso di rilancio che sta portando avanti l’Italia. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa da Villa Pamphilj a Roma al termine del Consiglio europeo che si è tenuto oggi in videoconferenza. “Io stesso ho spiegato ai colleghi europei quanto stiamo facendo in questi giorni: stiamo sentendo tutte le forze produttive, sociali e culturali del paese per mettere a punto un piano di rilancio che sia più condiviso possibile”, ha detto Conte, sottolineando che “pessimismo e ottimismo sono inclinazioni molto personali e soggettive”. (Rin)