Lazio: Gasparri (FI), Zingaretti volta le spalle a disabili e anziani

- "La Regione Lazio ha abbandonato gli assistenti di anziani e disabili (caregiver familiari)". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "In un periodo di emergenza sociale, Zingaretti non ascolta le esigenze delle categorie più deboli e si chiude in un colpevole silenzio - aggiunge Gasparri -. Dopo i gravi ritardi nella riapertura dei Centri Sociali per anziani, martedì scende in campo la protesta dei Caregiver familiari romani per far sentire le ragioni delle persone che soffrono. Questa non è una battaglia partitica. Qui non ci sono bandiere da innalzare. Si fa appello al senso di civiltà e di responsabilità che dovrebbero animare l'azione politica. Zingaretti, invece, ha dimostrato di pensare ai propri interessi di bottega chiudendo la porta, per tutto il periodo del lockdown e anche oltre, alle famiglie dei disabili e degli anziani che senza la necessaria assistenza vivono nella disperazione e nell'abbandono. La Regione - conclude Gasparri - dia immediate risposte su problemi che riguardano l'intera comunità e assicuri vicinanza a chi chiede solo il riconoscimento dei propri diritti. Attendiamo sviluppi, speriamo favorevoli". (Com)