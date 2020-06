Migranti: rete "Ioaccolgo Roma", appello a enti locali, far ripartire servizi in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’anno la Giornata mondiale del rifugiato si tiene in un momento molto difficile, condizionato dall’emergenza sanitaria ancora in corso connessa alla diffusione della pandemia Covid-19. In questa giornata importante sul piano simbolico e della sensibilizzazione dell’opinione pubblica, le organizzazioni del comitato "Ioaccolgo Roma", in una nota, richiamano l’attenzione delle istituzioni locali e dei media sulle criticità che hanno caratterizzato la gestione dell’emergenza sanitaria all’interno del sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati della Capitale e rivolgere un appello affinché siano predisposti al più presto gli interventi opportuni per garantire la sicurezza sanitaria e sociale delle persone ospitate, degli operatori e dunque dell’intera cittadinanza. Per gestire al meglio la riapertura dei servizi e l’ingresso nella fase 3, le organizzazioni del comitato "Ioaccolgo Roma" sollecitano le istituzioni cittadine e chiedono: un coordinamento tra Comune, Prefettura, Asl e Regione per definire un protocollo unitario per la gestione dell’insorgenza di eventuali casi sospetti di contagio all’interno del sistema di accoglienza, per la gestione della quarantena e dell’isolamento con sorveglianza attiva; la garanzia presso le Asl del corretto accesso ai servizi sanitari e a un'adeguata informazione degli utenti stranieri; la definizione di percorsi alternativi di sostegno all’autonomia delle persone ospitate nei progetti di accoglienza, anche con la promozione di attività di formazione specifiche rivolte agli operatori che consentano di implementare e qualificare l’erogazione di servizi a distanza; l'invio da parte del Comune di Roma delle linee guida sulla proroga dei progetti per la gestione dei centri di accoglienza Siproimi, prevista dal decreto Cura Italia, e che sono in scadenza al 30 giugno; l'ampliamento degli orari di apertura degli uffici della Questura di Roma per facilitare l'accesso degli utenti e favorire la regolarizzazione avviata il primo giugno; l’apertura immediata dell’ufficio immigrazione di Roma Capitale e il ripristino degli ingressi in accoglienza per i migranti presenti sul territorio o in trasferimento da Cas/altro Siproimi. Le organizzazioni del comitato territoriale di Roma della campagna "Ioaccolgo", sono: Ali, Aoi, Arci, Caritas di Roma, Centro Astalli, Cgil Roma e Lazio, Comi, Cnca, il Tetto Casal Fattoria, Lunaria, Saltamuri, Ufficio Migrantes Diocesi di Roma. (Rer)