Riforme: Baldino (M5s), avviare prima possibile sperimentazione su voto elettronico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittoria Baldino, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, sottolinea che "sul tema del voto elettronico, in primis per i cittadini italiani all'estero, occorre accelerare i tempi. Le criticità emerse dalla relazione per la circoscrizione Estero della Giunta delle elezioni - continua la parlamentare in una nota -, non possono essere trascurate. Per questo è doveroso avviare il prima possibile la sperimentazione sul voto elettronico già finanziata grazie ad un nostro emendamento alla legge di Bilancio". Baldino aggiunge: "Crediamo fermamente che la tecnologia possa fornire ai cittadini strumenti adatti per il voto elettronico. Strumenti già utilizzati in altri Paesi e con i quali si riuscirebbe a garantire sicurezza, trasparenza e partecipazione. La strada è già tracciata e con la sperimentazione - conclude l'esponente del M5s - daremo impulso ad una nuova stagione della nostra democrazia". (Com)