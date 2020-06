Usa: Trump sulla graticola punta al confronto diretto con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane sembrano essersi ridotte drasticamente le chance di Donald Trump di ottenere un secondo mandato da presidente degli Stati Uniti il 3 novembre prossimo. Gli ultimi sondaggi non sorridono all’attuale inquilino della Casa Bianca: quello pubblicato da “The Hill” concede al quasi certo candidato democratico Joe Biden 11 punti di vantaggio nei confronti di Trump; e se la “Cnn”, emittente di tendenza liberal, allarga il margine a 14 punti, non molto diverso è il quadro tracciato da “Fox News”, considerata invece la testata più vicina al presidente in carica, che vede il senatore di Scranton, Pennsylvania, in testa di 12 punti. Nella recente intervista con il “Wall Street Journal” Trump ha ostentato fiducia, ha affermato di essere in possesso di “buoni sondaggi”, “molto buoni in Ohio, molto buoni in Winsconsin, molto buoni in Florida”.Il suo consenso, tuttavia, appare minacciato su tutti i fronti: in economia le conseguenze della pandemia di coronavirus hanno di fatto annullato i progressi degli ultimi anni; le politiche dell’amministrazione in materia d’immigrazione, da sempre cavallo di battaglia trumpiano, hanno subito un brusco stop con la sentenza con la quale ieri la Corte suprema ha impedito la chiusura del programma Deferred action for childhood arrivals (Daca), destinato a quanti sono entrati irregolarmente in territorio statunitense sotto i 16 anni di età; il presidente è stato poi oggetto di una pioggia di critiche per la gestione delle prime fasi della pandemia di coronavirus, che negli Stati Uniti ha provocato più contagi e più morti che in ogni altro paese al mondo, e per i toni particolarmente duri usati in risposta all’ondata di proteste che ha travolto l’intero paese dopo l’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte di un agente di polizia di Minneapolis, Minnesota.A tutto ciò si aggiungono ormai con cadenza quotidiana le bordate dell’ex consigliere alla Sicurezza nazionale John Bolton, il cui libro “The room where it happened” è in uscita nei prossimi giorni nonostante l’opposizione (anche per via legale) dell’amministrazione Trump. Alla stregua del precedente libro di Bob Woodward “Fear”, il testo di Bolton, le cui anticipazioni dominano da giorni il dibattito pubblico negli Stati Uniti, si concentra in particolare sui rapporti tra Trump e i più importanti colleghi stranieri. Del presidente statunitense Bolton dipinge un’immagine impietosa: quella di un leader “interessato unicamente alla sua rielezione”, “impreparato”, “ignorante”, “manovrabile”, “inadatto a governare”. L’ex collaboratore si spinge a raccontare che Trump, per ottenere un secondo mandato, avrebbe chiesto aiuto persino a un “nemico dichiarato” come il presidente cinese Xi Jinping. Si tratta di un altro argomento teso a danneggiare la campagna elettorale di Trump, che sulla posizione aggressiva nei confronti della Cina (e, di riflesso, sull’atteggiamento “morbido” di Joe Biden) ha particolarmente insistito dopo lo scoppio della crisi pandemica. Le proteste del movimento Black Lives Matter hanno anche aperto per il capo della Casa Bianca un fronte con i vertici del Pentagono e con alcuni ambienti conservatori del Partito repubblicano, mentre è in piena evoluzione la battaglia con i giganti della Silicon Valley dopo la decisione di Twitter di “censurare” i messaggi di Trump.Tuttavia per la maggior parte degli analisti, anche quelli di area Dem, sarebbe un grave errore dare Trump per sconfitto. Non solo perché al voto del 3 novembre mancano quasi cinque mesi, ma anche perché il presidente in carica sembra avere ancora diverse carte da giocare nella sua partita con Biden. La strategia allo studio del team repubblicano si basa in particolare sui duelli contro l’avversario, duelli che Trump è convinto di poter vincere. Come riportano nelle ultime ore molte testate giornalistiche statunitensi, all’ex sindaco di New York Rudy Giuliani, avvocato di Trump, è stato chiesto di promuovere una campagna per l’organizzazione di almeno quattro dibattiti. Giuliani si è già messo all’opera e ieri pomeriggio ha avuto una videochiamata con il direttore della campagna elettorale di Trump, Brad Parscale e con Frank Fahrenkopf, co-presidente della Commissione per i dibattiti presidenziali. Al momento i duelli in programma sono tre: il 29 settembre all’Università di Notre Dame in Indiana; il 15 ottobre all’Università del Michigan; il 22 ottobre alla Belmont University di Nashville.Un altro dibattito è in programma il 7 ottobre tra i candidati vice all’Università dello Utah a Salt Lake City. La pressione del team di Trump per un duello aggiuntivo (temporalmente il più vicino possibile alla data del voto) non deve sorprendere: l’atteggiamento aggressivo nei faccia a faccia con l’allora candidata democratica Hillary Clinton è considerato da molti osservatori una delle chiavi della vittoria alle elezioni del 2016. Il capo della Casa Bianca ha già iniziato a lavorare sulla stessa lunghezza d’onda, soprannominando Biden “Sleepy Joe” e sollevando dubbi sulle “capacità mentali” del 77enne senatore.La richiesta della campagna elettorale di Trump è anche che i duelli non coincidano con partite della National Football League (Nfl) e che i moderatori siano selezionati in maniera imparziale. L’impressione, in ogni caso, è che gli sviluppi delle ultime settimane, unitamente ai risultati dei più recenti sondaggi, abbiano spinto il presidente a modificare la propria strategia. Sei mesi fa, infatti, lo stesso Trump aveva annunciato di non voler dibattere con il suo sfidante, definendo la Commissione sui dibattiti presidenziali “controllata da odiatori di Trump e da gente che non è mai stata trumpiana”. Ci sono inoltre altre ragioni che spingono il team dell’inquilino della Casa Bianca a ritenere che ci siano chance per un secondo mandato e che gli ultimi sondaggi non siano affidabili (come non lo sono stati nel 2016.“Comprendere le sensazioni che attraversano il paese – scrive oggi la “Cnn” in un’analisi di Stephen Collinson - è molto più complicato del normale, dal momento che la maggior parte degli americani sono stati chiusi in casa per settimana”. Inoltre, ricorda il giornalista, “la metà bianca e conservatrice del paese è molto permeabile agli affondi di Trump per il rispetto della bandiera statunitense, per ‘legge e ordine’, per gli avvertimenti in codice, e spesso non è ascoltata”. Allo stesso tempo, riflette Collinson, “il comportamento tempestoso di Trump è spesso visto positivamente dagli elettori che lo hanno mandato a Washington per distruggere lo status quo”. (Nys)