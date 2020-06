Latina: pro loco Cori dona a Caritas generi alimentari e olio concorso "L'olio delle colline"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La locale pro loco di Cori guidata da Tommaso Ducci "ha voluto contribuire alle tante iniziative di solidarietà in corso, donando olio extravergine di oliva e generi alimentari alla Caritas presso l'oratorio della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, impegnata da settimane nell'ambito dell'emergenza Covid-19". "La Caritas di Cori - si legge in una nota - si sta occupando in questi mesi, attraverso il coordinamento del parroco don Angelo Buonaiuto, della distribuzione di alimenti ai bisognosi. Grazie alla pro loco Cori, che aveva raccolto quest'inverno i campioni di olio per il concorso locale e per il concorso provinciale 'L'Olio delle Colline', ecco che sono giunte a Cori 75 bottiglie, campioni di olio extravergine, soprattutto delle diverse aziende del territorio collinare che avevano partecipato agli annuali concorsi organizzati in ambito provinciale dalla Capol, con a capo il presidente Luigi Centauri. Nella stessa occasione sono stati donati anche generi alimentari non deperibili tra cui ceci, fagioli, lenticchie, pomodori pelati, pasta e riso. Un impegno quello della Pro Loco che continuerà anche nei prossimi mesi, attraverso la raccolta di donazioni di alimenti e beni di prima necessità che verranno distribuiti alle persone bisognose della città tramite la Caritas locale. Con l'olio dell'ultimo concorso locale e provinciale sono arrivati a Cori anche le analisi chimiche degli oli partecipanti, analisi che saranno consegnate ai produttori locali nei prossimi giorni. Le analisi organolettiche erano già state comunicate a suo tempo ai produttori insieme alle graduatorie dei concorsi stilate dai panel di esperti assaggiatori coinvolti dalla Capol. Il concorso 'L'Olio delle Colline a Cori' si era svolto durante lo scorso mese di dicembre nell'ambito delle iniziative natalizie "Pace Tra i Popoli", manifestazione di successo giunta alla 3^ edizione organizzata dal Comune di Cori – assessorato alla Cultura", conclude la nota.(Com)