Trasporti: M5s, finalmente risorse per ciclovie urbane, vogliamo città più accessibili

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Trasporti alla Camera affermano che "il via libera dalla Conferenza unificata al decreto ministeriale che stanzia 137,2 milioni di euro per le ciclovie urbane - 51,4 milioni per il 2020 e 85,8 milioni per il 2021 - è davvero un'ottima notizia. Abbiamo dato attuazione alla legge 2/2018 che finalmente dà alla bicicletta, quale mezzo di spostamento quotidiano e di promozione turistica, dopo essere stata relegata per decenni a strumento ludico o a esclusivo attrezzo sportivo - continuano i parlamentari in una nota -, pari dignità degli altri veicoli. La legge prevede anche l'adozione del Piano nazionale della mobilità ciclistica raccordando quelli dei vari livelli istituzionali e finalmente con queste risorse quell'obiettivo è più vicino e concreto dando fiato alla stesura e la cantierizzazione dei Biciplan per Comuni sopra i 50.000 abitanti. Dopo l'introduzione nel decreto Rilancio del 'bonus mobilità' con lo sconto per l'acquisto di biciclette e monopattini elettrici e per l'abbonamento ai servizi di sharing e le modifiche al Codice della strada con l'introduzione delle corsie ciclabili e delle 'case avanzate' - sottolineano gli esponenti del M5s - , questo provvedimento dimostra la coerenza della nostra visione essendo in linea con la nostra stella polare sugli spostamenti sostenibili. Si garantiranno ai Comuni e alle Città metropolitane le risorse necessarie per la progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili urbani, delle ciclostazioni e di altri interventi per la sicurezza della circolazione stradale in ambito urbano, tema sempre di grande attualità nel nostro Paese". (segue) (Com)